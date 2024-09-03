Раскрыта новая информация о фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Один из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов несколько лет проживал вместе с родителями и пятью братьями и сестрами в небольшом городе Артемовский в Свердловской области.
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