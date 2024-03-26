Энергетическая стратегия Китая на 2024 год направлена ​​на ускорение перехода к «зеленой» экономике

Энергетическая стратегия Китая: Национальное энергетическое управление Китая (NEA) опубликовало 22 марта свой план работы в области энергетики на 2024 год, изложив дорожную карту, направленную на поддержку перехода к «зеленому» и низкоуглеродному переходу энергетического сектора страны при одновременном повышении энергетической безопасности.
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