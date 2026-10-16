235 лет назад, 16 октября 1791 года, скончался князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический. Произошло это в степи возле села Старые Радены на территории нынешней Молдавии.
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Прекрасный текст!..
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