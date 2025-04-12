Топ-7 книг про космос: советует ученый-астроном Владимир Сурдин

С чего начать изучение космоса? Ученый Владимир Сурдин рекомендует 7 книг: основы от Сагана и Попова, термины от самого Сурдина, история покорения от Чертока и Голованова, поиск жизни от Шкловского и справочник для любителей.
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