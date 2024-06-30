Россиянам дали советы по правильной утилизации старых смартфонов

Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА, рассказал в беседе с RT, как правильно избавляться от старых смартфонов, чтобы предотвратить попадание персональных данных в руки мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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