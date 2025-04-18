Великий камбэк «МЮ» в Лиге Европы, Кучеров – лучший бомбардир НХЛ, Панарина обвинили в сексуальном насилии, «Спартак» разнес «Салават», «Челси» в полуфинале ЛК, сэйвы Хайкина и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» и «Лион» выдали матч года в 1/4 финала Лиги Европы – 5:4! «МЮ» выиграл первый тайм 2:0, во второй половине лионцы забили дважды за шесть минут, а в конце основного времени остались в меньшинстве, но после этого гости забили два гола в дополнительное время, а затем настала пора для великого камбэка «Юнайтед» – Бруну реализовал пенальти на 114-й, Майну сравнял счет на 120-й, Магуайр забил на 121-й.
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