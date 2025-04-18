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Не только о футболе

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Великий камбэк «МЮ» в Лиге Европы, Кучеров – лучший бомбардир НХЛ, Панарина обвинили в сексуальном насилии, «Спартак» разнес «Салават», «Челси» в полуфинале ЛК, сэйвы Хайкина и другие новости

Великий камбэк «МЮ» в Лиге Европы, Кучеров – лучший бомбардир НХЛ, Панарина обвинили в сексуальном насилии, «Спартак» разнес «Салават», «Челси» в полуфинале ЛК, сэйвы Хайкина и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» и «Лион» выдали матч года в 1/4 финала Лиги Европы – 5:4! «МЮ» выиграл первый тайм 2:0, во второй половине лионцы забили дважды за шесть минут, а в конце основного времени остались в меньшинстве, но после этого гости забили два гола в дополнительное время, а затем настала пора для великого камбэка «Юнайтед» – Бруну реализовал пенальти на 114-й, Майну сравнял счет на 120-й, Магуайр забил на 121-й.

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Комментарии
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Лена Мисько
Даниил Иванов... Данечка) как же мы рады его возвращению, как ждали этого!
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16 час.
сергей озеров
Вчера удаление Морозова мне тоже показалось сомнительным,я бы даже сказал несправедливым,надуманным.Разве умышленная атака игрока, невладеющего шайбой-разрешена? Тем более,атака была грубой,в голову. Естественная реакция Морозова-закрыться от удара,но арбитры придумали по другому.
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13 час.
Лена Мисько
Спартак выкатил теплый ролик к годовщине клуба и растрогал до мурашек. Спартак такая же моя часть! А потому я не могу не поздравить дорогой мой московский Спартак с Днём Рождения! Будь молодым, Спартак, будь золотым, будь многократным, будь любимым и почитаемым, и просто будь!
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43 мин.
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