Тренер Левито: «Преклоняюсь перед Трусовой, потому что виден ее характер. Она не сдается. Это уникальный ребенок, достояние страны, космос»

Юлия Кузнецова, тренер чемпионки мира среди юниоров из США Изабо Левито, рассказала об уникальных качествах серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

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