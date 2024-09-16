В России появилась новая льгота для военных

Военным компенсируют расходы на использование личного автомобиля. 17 сентября вступает в силу Постановление Правительства, которое вносит уточнения в порядок возмещения расходов бойцов на проезд и перевоз имущества.
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