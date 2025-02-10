PNAS: наночастицы кремния усилили растворимость препаратов до 2000 раз

Международная группа ученых из Гарвардского университета (США) и Китайского университета Гонконга (КНР) представили передовую технологию, которая может значительно улучшить растворимость лекарственных препаратов.
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