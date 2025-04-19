Эксперт рассказала о важных нюансах в подготовке к летнему отпуску

Чтобы отдых прошел без стресса, лучше начать подготовку заранее, хотя бы за 1,5–2 месяца. О том, как подготовиться к летнему отпуску, «Известиям» рассказала руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих.