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Эксперт рассказала о важных нюансах в подготовке к летнему отпуску

Эксперт рассказала о важных нюансах в подготовке к летнему отпуску

Чтобы отдых прошел без стресса, лучше начать подготовку заранее, хотя бы за 1,5–2 месяца. О том, как подготовиться к летнему отпуску, «Известиям» рассказала руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих.

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