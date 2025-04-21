Финансовый консультант рассказала, как инфляция увеличивает расходы россиян

Происходит это незаметно Инфляция — это невидимый враг сбережений. Об этом обычно не задумываются, потому что рост цен происходит медленно, рассказала РИАМО финансовый консультант — главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.
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