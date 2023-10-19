Накажут ли моего родственника, который не хочет лечиться от наркомании?

"Предусмотрена ли законом ответственность для лиц, уклоняющихся от лечения наркомании? Моя родственница не справляется со взрослым сыном, который должен был проходить лечение, но самовольно ушел из больницы и не принимает назначенные препараты".
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