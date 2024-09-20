🏫 В Симферополе оштрафовали подрячика на два млн рублей. Новая компания уже приступила к капремонту школы №36 Ранее было известно, что подрядчик не успел вовремя закончить капитальный ремонт.
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🏫 В Симферополе оштрафовали подрячика на два млн рублей. Новая компания уже приступила к капремонту школы №36 Ранее было известно, что подрядчик не успел вовремя закончить капитальный ремонт.