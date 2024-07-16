Песков: посредничество Дональда Трампа по Украине является спекуляцией

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал посредничество экс-президента США Дональда Трампа в украинском конфликте «спекуляцией» и заявил, что нынешняя американская администрация является противником переговоров по разрешению кризиса.
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