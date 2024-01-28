Дмитрий Силантьев: «Самсонов выбирается из ямы, в которую сам себя загнал. Он молодец, все будет в порядке»

Нападающий «Металлурга» прокомментировал выступление Ильи Самсонова в НХЛ. – Какие ощущения от пребывания на Дальнем Востоке? Как ведет себя организм? – Организм нормально себя ощущает, все в рабочем процессе.
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