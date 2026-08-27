БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Папа просил передать»: С чем посланник Ватикана приехал Москву

«Папа просил передать»: С чем посланник Ватикана приехал Москву

Святой Престол хочет стать посредником в украинском урегулировании. По силам ли ему это? Дмитрий Родионов На фото: переговоры главы МИД РФ Лаврова и секретаря Ватикана по международным делам Галлахера в Москве (Фото: Сергей Булкин/ТАСС) Материал комментируют: Евгений Семибратов Кирилл Озимко Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер в Москве встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Комментарии
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vagas Karlito
Игорь Кузнецов
Посланник Ватикана приехал, его выслушали, показали что &amp;quot;Россия договороспособна&amp;quot;, но вариант с остановкой вооружённого противостояния по ЛБС (с отводом войск) неприемлем для нас, как было заявлено ранее. Наши условия озвучены и они не изменились, тем более при эскалации ударов вглубь России. Будем наращивать ответные удары по объектам на Украине - вот и весь ответ.
Присутствовали при этом или додумали?
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1 м.
vagas Karlito
Одно ясно  зашевелились   ото всюду! Похоже сильно яйца прищемили и времен уже мало!
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1 м.
Игорь Кузнецов
vagas Karlito
Присутствовали при этом или додумали?
Лидер киевского режима В. Зеленский представил новый план урегулирования конфликта на Украине, который был разработан &quot;при участии партнеров Киева из США и Европы&quot;. Об этом написала The Times. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Р. Мирошник заявил &quot;нужна возможность сделки, взаимное желание участников идти навстречу друг другу, но Москва пока видит лишь угрозы и ультиматумы&quot;. Приехал в Москву и &quot;гость&quot; из ЦРУ. Так что можно &quot;додумать&quot; о чём шли переговоры.
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1 м.