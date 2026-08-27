Святой Престол хочет стать посредником в украинском урегулировании. По силам ли ему это? Дмитрий Родионов На фото: переговоры главы МИД РФ Лаврова и секретаря Ватикана по международным делам Галлахера в Москве (Фото: Сергей Булкин/ТАСС) Материал комментируют: Евгений Семибратов Кирилл Озимко Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер в Москве встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Папа просил передать»: С чем посланник Ватикана приехал Москву
Комментарии
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vagas Karlito
Игорь Кузнецов
Посланник Ватикана приехал, его выслушали, показали что &quot;Россия договороспособна&quot;, но вариант с остановкой вооружённого противостояния по ЛБС (с отводом войск) неприемлем для нас, как было заявлено ранее. Наши условия озвучены и они не изменились, тем более при эскалации ударов вглубь России. Будем наращивать ответные удары по объектам на Украине - вот и весь ответ.
Присутствовали при этом или додумали?
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1 м.
vagas Karlito
Одно ясно зашевелились ото всюду! Похоже сильно яйца прищемили и времен уже мало!
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1 м.
Игорь Кузнецов
vagas Karlito
Присутствовали при этом или додумали?
Лидер киевского режима В. Зеленский представил новый план урегулирования конфликта на Украине, который был разработан "при участии партнеров Киева из США и Европы". Об этом написала The Times. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Р. Мирошник заявил "нужна возможность сделки, взаимное желание участников идти навстречу друг другу, но Москва пока видит лишь угрозы и ультиматумы". Приехал в Москву и "гость" из ЦРУ. Так что можно "додумать" о чём шли переговоры.
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1 м.
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