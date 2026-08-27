«Папа просил передать»: С чем посланник Ватикана приехал Москву

vagas Karlito

Игорь Кузнецов

Посланник Ватикана приехал, его выслушали, показали что &quot;Россия договороспособна&quot;, но вариант с остановкой вооружённого противостояния по ЛБС (с отводом войск) неприемлем для нас, как было заявлено ранее. Наши условия озвучены и они не изменились, тем более при эскалации ударов вглубь России. Будем наращивать ответные удары по объектам на Украине - вот и весь ответ.