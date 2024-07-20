Инсайдер рассказал о подлинной причине крушения брака Лопес и Аффлека

Актер разочаровался в женщине своей мечты. Дженнифер Лопес винит в своих семейных проблемах маму Бена LEGION-MEDIAИнсайдер, близко знакомый с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, рассказал, из-за чего Бен и Дженнифер не смогли жить вместе долго и счастливо, как они мечтали.
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