Инсайдер рассказал о подлинной причине крушения брака Лопес и Аффлека

Актер разочаровался в женщине своей мечты. Дженнифер Лопес винит в своих семейных проблемах маму Бена LEGION-MEDIAИнсайдер, близко знакомый с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, рассказал, из-за чего Бен и Дженнифер не смогли жить вместе долго и счастливо, как они мечтали.