Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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О незамеченной статье Н. П. Патрушева.

О незамеченной статье Н. П. Патрушева.

Николай Платонович нас редко, но метко балует вниманием. Его прошлое интервью от 27 марта было с позиции силы и стало настоящей бомбой, что отличается от МИДа с осторожным «выражением обеспокоенности».

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Комментарии
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карла карлова
«Россия 2 раза спасала США, но больше не будет».-это саме правильное решение.А беглых фридманов и прочих беглых в Россию не пускать ..Единож ды предав- это есть самый верный индикатор для России.Гнать таких и не верить им.Хватит иллюзий.
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1 д.
Иван Агеев
Одно непонятно - почему автор ставит на одну доску англосаксов и Китай? И почему импортозамещение - это &quot;отказ от китайского ширпотреба&quot;? Статья вроде правильная, но две лжи показывают её истинное предназначение. И третье - почему автор противопоставляет Патрушева и МИД? Третья ложь, не считая мелочей. ЦИПСо заказал статейку?
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1 д.
Иван Агеев
В огороде бузина...
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1 д.

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