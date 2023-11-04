О незамеченной статье Н. П. Патрушева.

«Россия 2 раза спасала США, но больше не будет».-это саме правильное решение.А беглых фридманов и прочих беглых в Россию не пускать ..Единож ды предав- это есть самый верный индикатор для России.Гнать таких и не верить им.Хватит иллюзий.

Иван Агеев

Одно непонятно - почему автор ставит на одну доску англосаксов и Китай? И почему импортозамещение - это "отказ от китайского ширпотреба"? Статья вроде правильная, но две лжи показывают её истинное предназначение. И третье - почему автор противопоставляет Патрушева и МИД? Третья ложь, не считая мелочей. ЦИПСо заказал статейку?