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Выходные и праздничные дни в 2025 году — как отдыхаем

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 годуПредседатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 годуВ пресс-службе правительства РФ уточнили, что в новом, 2025, году четвёртое и пятое января выпадают на субботу и воскресенье.

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