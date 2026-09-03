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Все в бикини: где и как отдыхают Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева, Елена Перминова и инфлюенсеры

Все в бикини: где и как отдыхают Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева, Елена Перминова и инфлюенсеры

Пока одних звёзд поглотили школьные будни с детьми, другие — отдыхают на яхтах и заграничных курортах.

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