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Более 15 000 компаний повышают безопасность в публичных облаках с ИИ-сервисами

Более 15 000 компаний повышают безопасность в публичных облаках с ИИ-сервисами

Отчёт отмечает, что злоумышленники всё чаще атакуют публичные приложения, эксплуатируя уязвимости типа React2Shell, Copy Fail и Dirty Frag, вместо традиционного использования украденных паролей.

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