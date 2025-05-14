В Митине строят новый технопарк

Здесь разместят высокотехнологичные производства Частный инвестор получил от города участок земли площадью около одного гектара на улице Барышиха и приступил к возведению на нем производственных корпусов, в которых планируют разместить предприятия легкой промышленности и офисы научно-производственных компаний.