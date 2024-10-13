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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палмер о переходе из «Сити» в «Челси»: «Мне говорили не идти туда. Я рисковал, не знал, что это за клуб. Трансфер изменил мою жизнь»

Полузащитник покинул «Манчестер Сити» в 2023 году. «Это было рискованно, я не знал, во что ввязываюсь, я не знал, что это за клуб.

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