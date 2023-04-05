Этот таинственный мир

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  • Геннадий Блинов
    Хочется напомнить этим учёным: критерий истины --практика!!!Ученые: лучшее ме...
  • людмила коптякова
    Красивый какой дракончик.Настоящий летающи...
  • anatolii660 reznikov
    Как уже настохужели эти бредни Журналюга что им внушил эту мутотетень перед смертью в этом признался  Так нет же пипи...Те самые Догоны и...

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