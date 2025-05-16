В "Руспродсоюзе" рассказали, как весенние заморозки повлияют на стоимость ягод и фруктов

Исполнительный директор "Руспродсюза" Дмитрий Востриков заявил о том, что точные данные о потерях урожая косточковых культур (вишня, слива, черешня, абрикос) появятся примерно в конце июня – начале июля, во время массового сбора .
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