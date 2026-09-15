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Царьград

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Камила Валиева выступит в Мехико на Passio Tour 2026

Камила Валиева выступит в Мехико на Passio Tour 2026

Камила Валиева примет участие в Passio Tour 2026 в Мехико 3 и 4 октября. На арене Pista de Hielo Santa Fe выступят также Донован Каррильо, Луна Хендрикс и другие звезды.

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