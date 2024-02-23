Записки из формирующегося анклава

Если власть бездействует или в сговоре с бандитами, начинается самоорганизация народа. Это нормально. Власть ДОЛЖНА пресекать мигрантский беспредел, но если она этого не делает , народ ВПРАВЕ защищаться самостоятельно. Но,боюсь, у купленной мигрантским лобби власти хватит наглости РУССКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ признать незаконными и экстремистскими,в отличие от диаспор. Тогда возникнет революционная ситуация. И власть придктся заменить, вернув социализм. Либо народ вырежут, как эти же "псевдобратцы" резали русских в своих республиках. ЭТО КАПИТАЛИЗМ во всей его красе,когда народы -не братья, а конкуренты за место на земле...

вп

валентина пожиленко

Запамятовали властные господа России о государственных и общественных интересах и о решении вопроса достойных зарплат и достойной жизни коренных граждан страны и создали преступную так называемую миграционную политику, которая, попросту говоря, является политикой «импортозамещения коренного населения России». И где же здесь государственные и общественные интересы, где хоть какое-то мало-мальски подготовленное с позиции экономики обоснование этого «мигрантского эксперимента»? К тому же, на различных интернет-площадках участились сообщения о том, что дискредитация иностранцев в России ведётся умышленно и безосновательно. Что местных подростков якобы подкупают, чтобы они выставляли приезжих агрессорами. И что все шокировавшие общественность последние случаи с участием иностранцев – постановка. Эту генеральную линию открыто поддерживает и один из лоббистов завоза мигрантов – бывший уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Недавно он сделал громкое заявление и едва ли не пристыдил русских за негативное отношение к мигрантам якобы потому, что опасаются потерять рабочие места. Высказывание Титова чётко укладывается в ту линию, которую сейчас гнут лоббисты завоза дешёвой рабочей силы Например, они пишут, что это коренные граждане России раскачивают обстановку и разжигают неприязнь к приезжим и при этом глупо призывают: «Опомнитесь, русские, где же ваш здравый смысл, толерантность и человечность?» По мнению Титова, страх перед приезжими не имеет под собой никаких оснований. Интересно, осмелился бы он сказать это в лицо родственникам убитых, ограбленных и изнасилованных мигрантами людей. А в общем, на мой взгляд, благодаря такому антинародному управлению страной, коренные россияне скоро превратятся в народ, случайно забежавший на территорию своей страны – России.