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Газета.ру

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Пермский депутат Постников позвал на выборы роликом со справляющим нужду юношей

Пермский депутат Постников позвал на выборы роликом со справляющим нужду юношей

Депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Постников опубликовал в соцсетях юмористический ролик с призывом прийти на выборы, на котором запечатлен справляющий нужду молодой человек.

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