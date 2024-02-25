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Приметы и поверья 26 февраля 2024 года связаны с Мартыновым днем

Приметы и поверья 26 февраля 2024 года связаны с Мартыновым днем

Приметы и поверья 26 февраля 2024 года связаны с Мартыновым днем Ирина ЛысенкоДревние погодные предсказания и народные верования 26 февраля 2024 года связаны с одним из особых событий народного календаря – Мартыновым днем.

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