Приметы и поверья 26 февраля 2024 года связаны с Мартыновым днем Ирина ЛысенкоДревние погодные предсказания и народные верования 26 февраля 2024 года связаны с одним из особых событий народного календаря – Мартыновым днем.
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