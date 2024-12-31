Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Политолог: Государство осознало угрозу от неконтролируемых миграционных потоков

Политолог: Государство осознало угрозу от неконтролируемых миграционных потоков

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости В подписанной президентом России стратегии противодействия экстремизму уделяется внимание рискам, связанным с использованием мигрантов в качестве фактора распространения экстремизма, отмечает политолог Илья Ухов.

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Комментарии
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Елена Соколовская
Поздно уже9 уже депутаты признают, что чурбанье приехало не жить с русскими, а жить вместо русских), но тут по принципу лучше поздно, чем никогда
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3 час.
Сергей Иванов
Давно так надо делать по всей России, и вышвыривать их вон!
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3 час.
Ирина Трифонова
слишком долго государство &quot;осозновало&quot; опасность, которую давно поняли рядовые граждане.
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2 час.

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