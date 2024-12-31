Политолог: Государство осознало угрозу от неконтролируемых миграционных потоков

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости В подписанной президентом России стратегии противодействия экстремизму уделяется внимание рискам, связанным с использованием мигрантов в качестве фактора распространения экстремизма, отмечает политолог Илья Ухов.
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