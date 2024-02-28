Ученые изучили роль плаценты в развитии мозга ребенка

Новое исследование показывает, что уровень оксигенации в плаценте в последнем триместре беременности является ключевым предиктором развития коры головного мозга и, вероятно, когнитивных способностей и поведения в детстве.
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