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В России предложили лишать водителя прав в случае нарушения ПДД

В России предложили лишать водителя прав в случае нарушения ПДД

Зампред ОП Ленобласти Владимир Петров выдвинул новое предложение и направил его начальнику ГУ по обеспечению ПДД Михаилу Черникову о лишении водительских прав новичков, которое совершили три и более ДТП за относительно короткий срок, письмо гласит следующее: «Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его «права» подлежат аннулированию…» Он также добавил, что статус «молодого водителя» у нас практически нигде не регламентируется, а они и представляют особую опасность на дорогах, когда начинают безответственно гонять, не соблюдая правил и подвергая опасности водителей и пешеходов.

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