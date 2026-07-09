Владимир Машков может сыграть главную роль в исторической драме «Минус 54»

Режиссер Михаил Мерзликин может снять народного артиста России Владимира Машкова в одной из главных ролей в исторической драме «Минус 54», проект которой во вторник представили в Министерстве культуры России на очной защите национальных кинопроектов, производство которых осуществляют организации кинематографии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
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