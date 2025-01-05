Увеличат с 1 февраля. Россиянам сообщили изменения, касающиеся материнского капитала

С 1 февраля текущего года в России произойдет увеличение материнского капитала. Эту информация напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Лента.
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