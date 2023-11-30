Посол Бен Цви назвал условие продолжения перемирия в Газе

Израиль будет придерживаться режима перемирия в зоне палестино-израильского конфликта до тех пор, пока ХАМАС будет соблюдать обязательства по освобождению заложников, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
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