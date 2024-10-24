Путин: политические контакты России и Республики Сербской расширяются

Политические контакты России и Республики Сербской расширяются, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с лидером Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.
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