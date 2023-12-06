Эксперты портала «АвтоВзгляд» об авторынке и автопроме

Российский авторынок, пусть и медленно, возможно, не так сильно, как хотелось бы, но оживает. Достаточно сказать, что уже продано более миллиона новых автомобилей – почти на 65% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.
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