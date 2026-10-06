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Казахстан, Киргизия и Узбекистан усилили контроль на границе с РФ из-за чумы

Казахстан, Киргизия и Узбекистан усилили контроль на границе с РФ из-за чумы

Казахстан, Киргизия и Узбекистан усилили санитарный контроль на границе с Россией на фоне сообщений об «особо опасной инфекции», от которой умерла 28-летняя лаборантка противочумного НИИ в Иркутской области.

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