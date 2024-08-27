Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Когда французы арестовали Инессу Арманд, Ленин пообещал расстрелять всю французскую миссию в Москве. И ничего, освободили сразу."

"Когда французы арестовали Инессу Арманд, Ленин пообещал расстрелять всю французскую миссию в Москве. И ничего, освободили сразу."

Советы и немножко успокоительного Советы  и  немножко  успокоительного   (удивительно,  что   всепропропальщик  и  пессимист     вроде    меня    успокоительное   раздаёт,  но  факт   остаётся   фактом)   от      меня.

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Комментарии
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Андрей
Теперь бывший Дуров,а теперешний Поль дю Роа , будет у Макроши Инессой Арманд.😀😀😀
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16 час.

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