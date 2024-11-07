В первых трамваях Екатеринбурга продавали пиво и воблу

Екатеринбургскому трамваю сегодня исполняется 95 лет. Первый электротранспорт на Урале торжественно запустили 7 ноября 1929 года – на два месяца раньше срока, так как торопились к годовщине Великой Октябрьской революции.
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