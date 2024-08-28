Органоидные биопроцессоры теперь можно взять в аренду за $500 в месяц Стартап ...

Органоидные биопроцессоры теперь можно взять в аренду за $500 в месяцСтартап FinalSpark, создавший онлайн-платформу Neuroplatform, начал продавать удаленный доступ к своим биопроцессорам, которые, по данным компании, в миллион раз более энергоэффективны, чем обычные чипы.
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