Органоидные биопроцессоры теперь можно взять в аренду за $500 в месяц Стартап ...

Органоидные биопроцессоры теперь можно взять в аренду за $500 в месяцСтартап FinalSpark, создавший онлайн-платформу Neuroplatform, начал продавать удаленный доступ к своим биопроцессорам, которые, по данным компании, в миллион раз более энергоэффективны, чем обычные чипы.