Забытые технологии прошлого

ДрузьяЗабытые технологии прошлогоhttps://artsgtu Смотрите подборку фотографий забытых и уникальных технологий прошлой цивилизаций .Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновОбращение к "светлым". Как победить "злой ИИ" на вражеской территории? https://www.youtube.com/watch?v=XP6NKT_vwMgЮрий ИльиновГруппы и принципы их формирования Принципы объединения в группы таковы, что люди притягиваются по схожим задачам или программам на одно сформированное энергетическое поле. То есть желающие духовно развиваться притянуться на учителя и группу, которая несет потоки высоких энергий, начиная с мира духовных ценностей и выше, что помогут решить настоящие проблемы, пройти задачи и духовно развиваться. Группы или общины, что притягиваются на программы эмоций и их получение объединяются под одним полем эмоционального возбуждения. Объединения, которые управляются религиозными или церковными обрядами будут содержать людей, полагающихся на Бога, уповающих надеждой, что богопоклонение избавит их от грехов, страданий и приведет к раю после смерти. Участники, которые верят в магию и ее силу, объединяться в группу, что будет работать на эгрегор магии определенного порядка и зависит от мастера и задач, потребностей группы. В любом случае в каждом объединении люди будут решать схожие задачи, проходить уроки и трансформировать программы, набираться опыта. Важно понимать для самого человека, в какую группу его «тянет» и какие истинные мотивы он хочет удовлетворить. Так тренинги на привлечение успеха дадут только ощущение, эмоциональный подъем и временное позитивное отношение, но решения задачи не будет, так как успех – энергия временная и требует колоссальных энергозатрат. Общины, которые ориентированы на «спасение» будут требовать полной отдачи времени, сил и денежных средств в обмен на идею, что все вопросы решаться сами собой. При этом сам человек, который доверился концепции, не приобретет никакого опыта самостоятельного решения ситуаций и будет уповать на иллюзорное представление о Боге, спасителе или святом, к которому обращается и молится. Многие группы работают на эго-гордынные установки человека или на прокачку знаний, где ориентация идет к прошлому опыту, который диктует ум, и чаще всего эти знания, которыми оперирует учитель или тренер, устаревшие и не являются его собственным мастерством. Но есть и более высокие по полю (энергии и сущности пространств, к которым относятся объединения) группы, что передают опыт, развивают интуицию и связь с собственной Сутью, тем источником, с которого берет начало сама человеческая сущность. В таком случае поле и энергии будут только вспомогательными для решения и определения задач, постоянно расти и повышаться по качеству, тонкости, но сам человек будет укреплять и развивать собственную интуицию или связь с Душой, учиться работе с тонким планом. В таких группах энергообмен является гармоничным и качественным для участников. По сути, ведущий и сущности мира духовных ценностей (пространство, с которого идет работа на человеческое духовное развитие, и нет забора энергии) приобретают опыт ведения и наставления, участники приобретают опыт саморазвития и познания, который потом трансформируют в навыки и умения решения проблем, задач, исцеления и гармоничного общения с собственной Сутью. А так же учатся подключаться к тонким планам самостоятельно, распознавать энергии и сущностей. Проще говоря, действие происходит не на уровне ума, эго, желаний или эмоционально-чувственной сферы, хотя эти аспекты затрагиваются и «подтягиваются», то есть гармонизируются и очищаются от приобретенных ранее человеком программ.Юрий ИльиновНо сама работа является ощущением из более тонких и чистых структур человека, диалог с его духовными аспектами бытия, которые в определении и осознании меняют отношения участника на гармоничную, целостную и наполненную жизнь во всех аспектах. Входящие в одно групповое поле с участником люди проявляют скрытые от его сознания задачи, программы, которые в осознанности можно обнаружить у себя и работать дополнительно, эффективнее, тем самым улучшая развитие или обогащая опыт. Развитую интуицию или наставления от Души – истинной Сути человека, сам участник может применять где и когда угодно, находить нетрадиционные для общества решения, воплощать истинные потребности Души, активировать наработанные Душой качества и работать с ними в гармонии, творчестве и счастье для себя. А так же осознавать, что один путь для всех – это ложное представление, что каждый человек является индивидуальностью, которая живет через собственный опыт и восприятие. Что «хорошее» для одного, может быть «вредным» для другого. Все люди есть неповторимые и самодостаточные в связи с Душой сущности в одном реальном мире. Принимая решение: к какой группе присоединиться или в какую общину вступить, стоит правдиво смотреть на мотивы или доверять собственному ощущению.Юрий ИльиновНевероятная красота 😍 🇮🇩 Комодо, Индонезия https://www.facebook.com/103027075333767/videos/184100806999816Комментировать
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