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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» может отдать Мастантуоно «Бенфике» в аренду

« Реал » по-прежнему хочет отдать в аренду вингера Франко Мастантуоно . 18-летним аргентинцем заинтересовалась « Бенфика », и пока это наиболее вероятный вариант, сообщает Radio Marca.

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