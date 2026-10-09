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Регионы России

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Авторы каналов в «Максе» заработали более 1,5 млн рублей на донатах за несколько дней

Авторы каналов в «Максе» заработали более 1,5 млн рублей на донатах за несколько дней

Около четырёх тысяч авторов публичных каналов в «Максе» за первые дни после запуска новой функции донатов заработали сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

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