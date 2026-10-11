Более сотни польских подростков задержали после нападений на школы

Пожарные на месте нападения на школу, совершенного 15-летним бывшим учеником в Лещидоле-Новинах, Польша, 8 октября 2026 года © Kacper Pempel/Reuters По итогам масштабной проверки полиция Польши задержала более 100 подростков, связанных с угрозами совершить нападения на учебные заведения.