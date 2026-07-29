Which Countries Are Best (& Worst) For Women? Where is the best place in the world to be a woman? As Visual Capitalist's Srijaa Chatterjee highlights in the following graphic, according to the latest Women, Peace and Security (WPS) Index, the answer remains Northern Europe, where Nordic countries occupy all five of the top positions.
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