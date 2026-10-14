Формула-1 объявила о возвращении в Африку: с начала 2030-х Гран-при будет принимать Руанда. 10-летний контракт и новая трасса в Бугесере.
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