ВОЗ обеспокоена ростом случаев холеры

Число случаев холеры и смертей, связанных с этим заболеванием, значительно возросло во всем мире в 2023 году - на 13% и 71% соответственно, по сравнению с 2022 годом, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду после публикации последних статистических данных, сообщает агентство EFE.
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