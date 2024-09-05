ВОЗ обеспокоена ростом случаев холеры

Число случаев холеры и смертей, связанных с этим заболеванием, значительно возросло во всем мире в 2023 году - на 13% и 71% соответственно, по сравнению с 2022 годом, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду после публикации последних статистических данных, сообщает агентство EFE.