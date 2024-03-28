Агаларовы пожертвовали 100 миллионов рублей пострадавшим в “Крокус Сити Холле”

Владелец компании Crocus Group Араз Агаларов и его сын бизнесмен и музыкант Эмин направили пострадавшим во время теракта в “Крокус Сити Холле” 100 млн рублей, сообщили на сайте фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, который открыл сбор средств для реабилитации и других нужд пострадавших при теракте, пишет REGNUM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии