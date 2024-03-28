Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаевич
    Куйвашев уже на втором сроке. Так что не бегите впереди паровоза.Куйвашев утвердил...
  • Александр Светов
    Не может, а должна быть!Алла Пугачева мож...
  • Tania Еременко
    Я против Куйвашева и Беглова, против общежитий для мигрантов и против самих мигрантов. Так что, зря Куйвашев стараетс...Куйвашев утвердил...

Агаларовы пожертвовали 100 миллионов рублей пострадавшим в “Крокус Сити Холле”

Агаларовы пожертвовали 100 миллионов рублей пострадавшим в “Крокус Сити Холле”

Владелец компании Crocus Group Араз Агаларов и его сын бизнесмен и музыкант Эмин направили пострадавшим во время теракта в “Крокус Сити Холле” 100 млн рублей, сообщили на сайте фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, который открыл сбор средств для реабилитации и других нужд пострадавших при теракте, пишет REGNUM.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх