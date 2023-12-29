Видео: Смоленские чиновники отреагировали на информацию о попавшей в ловушку краснокнижной цапле

Смоленские сотрудники государственного контроля установили состояние пернатого обитателя водоёма возле военного вуза Региональное министерство лесного хозяйства отреагировало на звонки от неравнодушных жителей Смоленска о бедственном положении белой цапли, которая занесена в Красную книгу.
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